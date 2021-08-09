Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Так, в этот перечень теперь входят 57 государств.

Кроме того, ограничения на въезд в РФ снимаются для иностранцев, а также граждан Белоруссии, выехавших ранее из РФ в Абхазию и въезжающих обратно в Россию через российско-абхазскую границу.

При этом в распоряжении отмечается, что эти граждане должны быть включены министерством экономического развития России (МЭР) в список, подготовленный на основании сведений МИД Абхазии и направленный в МЭР с использованием единого портала государственных муниципальных услуг. Еще одним условием въезда в РФ иностранцев является предъявление ими отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия.

Ранее оперштаб сообщал, что Россия с понедельника, 9 августа возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Там уточнили, что решение принято с учётом эпидобстановки в этих странах.