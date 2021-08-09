Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в компании TUI Россия, которая продает путевки на рейсы египетского перевозчика, в самолете — порядка 300 пассажиров. «Это не только москвичи, но и туристы из регионов России, которые соскучились по любимому курорту. Во вторник рейс Egypt Air вылетит в Шарм-аль-Шейх», — сказала руководитель по связям с общественностью туроператора Ольга Иванова.

Egypt Air будет выполнять семь рейсов в неделю на курорты Красного моря. В Хургаду — по понедельникам, вторникам четвергам и субботам. В Шарм-аль-Шейх — по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Москвы — в 5.00. Полеты выполняются на самолетах Airbus A-330.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Пассажиров первого прямого рейса из России в аэропорту Хургады встречали цветами и конфетами.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Гендиректор TUI Россия Тарас Демура выразил надежду, что открытие регулярных рейсов станет первым шагом к полному возобновлению авиасообщения с курортами.

«Возвращение прямого авиасообщения с курортами Египта – долгожданное событие. Туристы любят отдыхать в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе не только благодаря работающей в курортных отелях системе «Всё включено»: многие полюбили Красное море и его невероятные красоты. Старт полета регулярных рейсов – это первый шаг. Мы надеемся, что в ближайшее время будет восстановлено полноформатное авиасообщение с курортами Египта, а также что полеты будет разрешено выполнять из всех аэропортов, открытых Оперштабом для приема международных рейсов», — заявил он журналистам.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

«Мы уже принимаем российских туристов, которые прибывают в Хургаду через Каир и Стамбул. Но до августа нашими основными рынками были Казахстан, Украина, Узбекистан, Румыния, Египет. А также страны Ближнего Востока — Саудовская Аравия, Иордания. Сейчас, после открытия прямых рейсов в Хургаду и Шарм-аль-Шейх мы рассчитываем на быстрый рост числа российских туристов», — сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» управляющий директор сети отелей Rixos в Египте Еркан Йылдырим. Сети принадлежат четыре отеля, два из которых — в Шарм-аль-Шейхе, один в Хургаде и один на Средиземном море.

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта. Допуски на эти рейсы получила авиакомпания «Россия». С египетской стороны авиакомпания Egypt Air получила разрешение на 7 рейсов в неделю из Москвы на оба курорта.