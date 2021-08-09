Соответствующий документ необходимо предъявить как для того, чтобы посидеть внутри заведения, так и на террасе.

Без "санитарного пропуска" с понедельника также невозможно совершить поездку на поезде во Франции, а также — перелет на самолете внутри страны.

Обязателен пропуск для посещения домов престарелых, больниц и медицинско-социальных учреждений. Однако эта мера не распространяется на случаи, когда человеку требуется экстренная медицинская помощь.

Пока пропуска требуют у людей старше 18 лет, однако с 30 августа правительство страны планирует ввести "санитарные пропуска" для подростков от 12 до 17 лет. С середины июня данная возрастная категория граждан во Франции получила разрешение на прохождение вакцинации от коронавируса.

Согласно принятому во Франции законопроекту, сотрудники больниц, клиник, домов престарелых, а также сотрудники служб спасения обязаны до 15 октября получить как минимум первую дозу вакцины от COVID-19. Персонал, занятый в обслуживании сферы услуг, например кинотеатров, а также в работе транспорта, должны с 30 августа предоставить "санитарный пропуск", чтобы продолжить работу. В ином случае они могут быть уволены.

Такой документ требуют во Франции еще с 21 июля при посещении ряда объектов культуры и развлечений — музеев, кинотеатров, тематических парков, фестивалей, стадионов и спортзалов, в случае если численность посетителей превышает 50 человек. Однако теперь — с понедельника — пропуск для посещения этих мест нужен вне зависимости от количества посетителей.

Для посещения магазинов и торговых центров "санитарный пропуск" пока не нужен, однако префектуры департаментов имеют полномочия вводить соответствующие ограничения в крупных ТЦ.

Накануне министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью газете "Паризьен" сообщил о некоторых послаблениях в правилах о применении "санитарных пропусков". По словам Верана, власти продлили срок действия ПЦР-тестов, теперь они будут действовать не 48 часов, а 72 часа.

В субботу, по данным МВД страны, более 230 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против "санитарных пропусков" в 150 городах Франции, в Париже на улицы вышли 17 тыс. человек.

Противники "санитарных пропусков" считают, что власти нарушают основные права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижение. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.

"Санитарный пропуск" включает в себя информацию о том, человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться против COVID-19.