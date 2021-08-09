"В Темниковском районе (Мордовии, где расположен заповедник — ИФ) введен режим ЧС. Ситуация с лесным пожаром в Мордовском заповеднике остается сложной. Все силы и средства брошены на борьбу со стихией. С 8 августа 2021 года мы не принимаем туристов. Заповедник закрыт для посещения!", — говорится в сообщении на сайте заповедника.

Фестиваль "Град на Мокше" 14 августа также отменяется и переносится на следующий год.

Ранее сообщалось, что крупный пожар в Мордовском природном заповеднике возник 3 августа. На месте работают сотрудники Главных управлений МЧС России по Мордовии, Чувашии и Нижегородской области, РФЯЦ, в тушении задействована авиация.

По данным на воскресенье, площадь, пройденная огнем, составила 3 тыс. га.

В Темниковском районе Мордовии и в городе Сарове Нижегородской области введен режим ЧС.

Пресс-служба Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) сообщала, что 8 августа пожар перешел на городскую контролируемую зону ЗАТО. Однако очаги возгорания были локализованы в короткие сроки оперативными группами. Шло только задымление. Из-за порывистого южного ветра в городе Сарове наблюдался смог.

Пресс-служба напомнила, что распространение пожара на территорию Нижегородской области идет из природного мордовского заповедника по выгоревшим ранее местам.

"Как уточнили представители штаба, сгоревший лес заповедной зоны до сих пор не был выпилен, валежник не утилизирован. Все это было наложено друг на друга, сохло и "ждало момента". Меры по укреплению противопожарной службы в Мордовском заповеднике им. П.Г.Смидовича не принимались. После 2010 года, подобным образом пожары уже возникали в 2018 и 2019 годах. Жаркое лето и ветер способствовали быстрому развитию стихии и в 2021 году", — отмечалось в сообщении.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 тыс. 162 га.