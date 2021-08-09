По его данным, поезд прибыл в Туапсе 7 августа. В группе из Мурманской области находились 107 детей и 11 сопровождающих. При осмотре на перроне было принято решение о направлении в инфекционное отделение 16 детей. После, когда дети прибыли в оздоровительный лагерь, прошел еще один медицинский осмотр, по результатам которого еще 28 детей доставили в больницу.

"Итого с 7 августа в туапсинской больнице находятся 44 ребенка из Мурманской области", — сказал Фомин, отмечая, что дети не находятся в тяжелом состоянии и ожидается их выписка.

В министерстве образования и науки Мурманской области действует "горячая линия" для родителей. По телефону (8152) 44-96-50 информацию о состоянии детей можно получить круглосуточно.

Как сообщалось, днем 6 августа с поезда "Мурманск — Адлер" были сняты и госпитализированы 19 детей и двое сопровождающих. Всего на поезде следовали две организованные группы — 246 детей и 24 сопровождающих. К вечеру 7 августа число госпитализированных возросло до 56 человек.

По данным оперштаба в Краснодарском крае, на 8 августа в Туапсинской центральной районной больнице N1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести.

В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной недомогания детей стал норовирус второго типа (желудочно-кишечная инфекция).

Следственный комитет возбудил дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура проводит проверку.