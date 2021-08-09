«В парке сложились неблагоприятные условия для ведения туристической деятельности. Мы наблюдаем массовую миграцию медведя по территории вследствие низкой кормовой базы и давления проходящего медведя с Восточных Саян. Сохраняется повышенная опасность нападения, в связи с этим дирекция природного парка «Ергаки» настоятельно рекомендует туристам не вставать лагерем на ночёвки», — говорится в сообщении на сайте парка.

Коммерческим палаточным лагерям рекомендовано приостановить деятельность с 15 августа. Кроме того, дирекция призвала отменить многодневные туры, осуществлять только радиальные однодневные выходы на экотропе Висячий камень – перевал Художников.

Природный парк «Ергаки» расположен на юге Красноярского края. Как особо охраняемая природная территория был организован 4 апреля 2005 г. Входит в ключевую территорию №5 проекта программы развития ООН (ПРООН) и Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) "Сохранение биологического разнообразия в российской части Алтае-Саянского Экорегиона, фаза 1" и является приоритетной территорией для проекта "Обеспечение долгосрочного сохранения биоразнообразия Алтае-Саянского Экорегиона", реализуемого WWF.