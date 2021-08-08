«В связи с возобновлением турпотока из РФ после почти шестилетнего перерыва Egypt Air объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду начиная с 9 августа 2021 года», — говорится в документе.

Рейсы из московского аэропорта Домодедово в Хургаду будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Шарм-эль-Шейх — три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

В понедельник, 9 августа, первый рейс Egypt Air отправится из Москвы в Хургаду.

Как сообщалось, туроператор TUI Россия открыл продажи туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, полетная программа стартует 9 августа на регулярных рейсах Egypt Air. Тип воздушного судна – Airbus A330-300 на 264 места в эконом-классе и 34 в бизнесе

Для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации «Спутником V» (на английском языке), содержащий QR-код, въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет.

Оригинал справки с результатом ПЦР-теста должен быть в распечатанном виде, с «живой печатью» клиники и QR-кодом. QR-код должен содержать: название лаборатории, ФИО, номер заграничного паспорта, дату рождения, тип теста (ПЦР), дату и время забора материала, результат. Детям до 6 лет предоставлять справку не требуется.

Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.

Гражданам России для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно получить по прибытии в международных аэропортах страны. Стоимость однократной въездной визы сроком на 30 дней для граждан РФ – $25 (оплата только наличными).

Туристы, прилетающие в Шарм-эль-Шейх не более чем на 14 дней и не планирующие покидать территорию Синайского полуострова, могут не оплачивать визовый сбор, при этом они получают в паспорт штамп «sinai only».