"В соответствии со штормовым предупреждением специализированного центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей до конца суток 8 августа и в течение 9 августа 2021 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

Ночью в городе прошли ливни с грозами. Из-за резких порывов ветра в разных районах были повалены деревья, сорваны рекламные щиты. Работал городской оперативный штаб. До утра все основные последствия ливней были ликвидированы.

"В связи с прохождением грозового фронта командиры пяти воздушных кораблей приняли решение не заходить на посадку в аэропорт Сочи, а уйти на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу", отмечает пресс-служба.

В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца суток 9 августа на территории курорта возможен комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра с порывами до 24 м/с.

"На реках подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема", говорится в сообщении.