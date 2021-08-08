Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.
Ночью в городе прошли ливни с грозами. Из-за резких порывов ветра в разных районах были повалены деревья, сорваны рекламные щиты. Работал городской оперативный штаб. До утра все основные последствия ливней были ликвидированы.
"В связи с прохождением грозового фронта командиры пяти воздушных кораблей приняли решение не заходить на посадку в аэропорт Сочи, а уйти на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу", отмечает пресс-служба.
В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца суток 9 августа на территории курорта возможен комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра с порывами до 24 м/с.
"На реках подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема", говорится в сообщении.