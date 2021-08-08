"Его общая площадь составит более 17 тыс. га. Решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены эти озёра, а также будет способствовать развитию экологического туризма", — говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте правительства РФ.

Кроме того, Мишустин подписал постановление о расширении границ заповедника "Даурский" в Забайкальском крае. Заповедник будет увеличен на 39 тыс. га за счет присоединения новых участков, что позволит усилить охрану природных территорий и обитающих там животных и птиц.

В границы заповедника войдут 11 участков, расположенных в Борзинском и Ононском районах. В их числе — долина реки Борзи, часть акватории озера Зун-Торей и Даурских степей. Это поможет решить основную проблему заповедника — разобщенность отдельных участков его территории и их малый размер.

Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и до 1 сентября 2022 года направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет, отмечается в сообщении. До 1 декабря 2022 года Минприроды поручено направить в Росреестр сведения об установлении границ заказника.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", который входит в национальный проект "Экология".