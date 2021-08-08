Видео с очередью, растянувшейся на десятки метров, опубликовал в своем инстаграме глава КБР Казбек Коков в воскресенье.

На видео часть туристов стоит вереницей в очереди, другая часть группами ожидает восхождения, предварительно заняв очередь.

Как сообщалось, власти КБР отмечают рост турпотока на курорты республики. За 6 мес. 2021 года республику посетило около 460 тыс. туристов, что на 30% больше, чем в допандемийный 2019 год. По итогам текущего года турпоток прогнозируется на уровне 800 тыс. человек.

Эльбрус находится в Боковом хребте Большого Кавказа в 10 км к северу от Главного Кавказского хребта на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Гора имеет две вершины — восточную, высотой 5621 м (КБР) и западную, высотой 5642 м (КЧР), разделенных протяженной пологой седловиной.