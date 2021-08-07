Маршрут разработан Ассоциацией владельцев пассажирских судов, Комитетом по транспорту и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Пилотный проект реализуется судоходными компаниями без привлечения бюджетных средств.

«Совместно мы обсуждали возможность создания нового комбинированного кольцевого маршрута, включающего популярные локации города. Это комфортно, удобно, интересно, а главное нужно. В навигацию 2021 года маршрут отработает в пилотном режиме, в зависимости от спроса, отзывов и предложений пассажиров он будет обсуждаться и прорабатываться дальше», – цитирует пресс-служба председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева.

«Невский маршрут» связал между собой шесть причалов: «Петропавловская крепость – Мытнинская наб.», «Летний сад», «Петровская наб.», «Арсенальная наб.», «Кунсткамера», «Адмиралтейство».

Маршрут экскурсионный, но будет выполнять также функции общественного транспорта. Общая продолжительность маршрута по кругу 1 час 30 минут. От Адмиралтейства до Петропавловской крепости можно добраться всего за 7-8 минут при хороших погодных условиях. Теплоходы будут забирать и высаживать пассажиров ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут.

Пассажиры смогут оплатить полностью весь маршрут или же по остановкам. Стоимость одной остановки составит 100 рублей. Полный маршрут обойдется в 700 рублей, для детей – 500 рублей, для льготников — 600 рублей. Купить билеты можно на причалах, в павильонах петербургского туристско-информационного бюро, а также на сайтах судоходных компаний.