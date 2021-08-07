"Разрешено работать магазинам непродовольственных товаров при условии одновременного нахождения в торговом зале одного человека на 4 кв. метре в санитарной маске. Откроются залы кафе и ресторанов. При этом посетители, желающие побыть внутри помещения, должны предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста, действительного 72 часа или QR-код о полной вакцинации", — говорится в сообщении управления.

Уточняется, что можно также предоставить подтверждение о том, что человек перенес коронавирусную инфекцию в течение последнего полугодия. За столиком в кафе могут одновременно находиться до четырех человек, а сами столы должны стоять в полутора метрах друг от друга. Сохраняется ограничение часов работы заведений общественного питания с 23:00 до 6:00.

Возобновляется работа библиотек, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров и театров, цирка и других культурно-досуговых и спортивных мероприятий. Условие для их посещения — аналогичное посещению закрытых помещений кафе и ресторанов — наличие действительного ПЦР-теста, QR-код о вакцинации или подтверждённые сведения о перенесенной коронавирусной инфекции. По QR-коду также продолжат принимать постояльцев гостиницы и туристические базы.

Вместе с тем сохраняются ограничение на количество гостей, присутствующих на торжественном бракосочетании — до 10 человек, приостановлена торжественная регистрация рождения ребенка, работа игровых развлекательных комнат для детей в закрытых помещениях.

По данным Минздрава региона, за минувшие сутки зафиксирован 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 45 тыс. 671 случай заражения COVID-19. Скончалось 1 тыс. 179 человек.

Астраханские власти с 26 июля закрыли торговые центры (кроме продовольственных отделов), крытые рынки, фуд-корты, фитнес-залы, бассейны, театры, кинотеатры, библиотеки. Рестораны и кафе могли работать только на верандах на свежем воздухе или на вынос.