Уточняется, что можно также предоставить подтверждение о том, что человек перенес коронавирусную инфекцию в течение последнего полугодия. За столиком в кафе могут одновременно находиться до четырех человек, а сами столы должны стоять в полутора метрах друг от друга. Сохраняется ограничение часов работы заведений общественного питания с 23:00 до 6:00.
Возобновляется работа библиотек, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров и театров, цирка и других культурно-досуговых и спортивных мероприятий. Условие для их посещения — аналогичное посещению закрытых помещений кафе и ресторанов — наличие действительного ПЦР-теста, QR-код о вакцинации или подтверждённые сведения о перенесенной коронавирусной инфекции. По QR-коду также продолжат принимать постояльцев гостиницы и туристические базы.
Вместе с тем сохраняются ограничение на количество гостей, присутствующих на торжественном бракосочетании — до 10 человек, приостановлена торжественная регистрация рождения ребенка, работа игровых развлекательных комнат для детей в закрытых помещениях.
По данным Минздрава региона, за минувшие сутки зафиксирован 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 45 тыс. 671 случай заражения COVID-19. Скончалось 1 тыс. 179 человек.
Астраханские власти с 26 июля закрыли торговые центры (кроме продовольственных отделов), крытые рынки, фуд-корты, фитнес-залы, бассейны, театры, кинотеатры, библиотеки. Рестораны и кафе могли работать только на верандах на свежем воздухе или на вынос.