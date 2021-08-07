"Поезд прибывает в Туапсе в 16:40, для следовавших в нем детей в лагерях уже организованы обсерваторы. Они будут там находиться до получения результатов проб, которые взял Роспотребнадзор", — сказал источник.

Дети, по его словам, следуют в лагеря и дома отдыха Туапсе — "Морская волна" (пос. Лермонтово), "Морская звезда" (пос. Новомихайловский), "Юбилейный" (пос. Шепси).

Он также сообщил, что на случай масштабной вспышки кишечной инфекции подготовлены 10 коек в центральной больнице города Апшеронск и 40 коек в Туапсинской районной больнице №1. Там же, в Туапсе, при необходимости, имеется возможность дополнительно развернуть еще до 40 коек.

Из поезда №225 "Мурманск-Адлер" с признаками кишечной инфекции госпитализированы 20 детей из города Петрозаводска Республики Карелия: 8 детей помещены в Белореченскую ЦРБ и 12 детей в Апшеронскую ЦРБ.

"Взаимодействие с сопровождающими лицами в больнице и уполномоченными органами в Карелии и Мурманске налажено. Родителей госпитализированных детей оповещают, социального напряжения нет", — отметил собеседник агентства.

Ранее в Минздраве Кубани сообщили "Интерфаксу", что попавшие в больницы дети получают всю необходимую помощь. Врачи оценивают состояние больных как легкой и средней степени тяжести.

Дети ехали в поезде на отдых в составе двух организованных групп — всего около 250 человек.

Ранее сообщалось, что после отравления группы детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей, истребована документация, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.