"Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска с подозрением на кишечную инфекцию", — говорится в сообщении.

Еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медицинского осмотра.

"В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров", — уточняется в сообщении.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в общей сложности почувствовали себя плохо более 40 детей.