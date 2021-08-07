"Сегодня с пяти утра (по красноярскому времени — ИФ) в связи с неблагоприятными погодными условиями было задержано 11 рейсов. Два рейса уходили на запасной в Абакан, уже вернулись", — сказал собеседник агентства, отметив, что на данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, задымление зафиксировано в 392 населенных пунктах 17 муниципальных районах и городах региона. Аэропорт "Красноярск" — 16-й по пассажиропотоку аэропорт России, сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями. Базовый перевозчик -NordStar. По данным Росавиации, в 2020 году красноярский аэропорт обслужил 1 млн 656,2 тыс. пассажиров (на 35,5% меньше, чем годом ранее).