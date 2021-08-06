"Российские туристы и члены экипажа вертолета, потерпевшего ранее крушение в этом районе, были сначала доставлены другим вертолетом погранвойск республики Таджикистан в райцентр Ванч, где в центральной районной больнице им была оказана медицинская помощь. Ближе к полудню все они были отправлены в Душанбе", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в операции по оказанию помощи российским туристам было задействовано более 100 человек: сотрудников администрации района, силовых структур, спасателей, а также местные жители.

"Группа спасателей выдвинулась к месту происшествия наземным путем, до которого им предстояло идти несколько суток, но к счастью опытному экипажу вертолета удалось сегодня посадить машину на площадке на леднике Клин и забрать туристов", — уточнил представитель администрации района.

Информацию об эвакуации российских туристов подтвердила местным СМИ начальник пресс-центра комиссии по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны при правительстве Умеда Юсуфи.

"6 августа при помощи вертолета Ми-8 пограничных войск Госкомитета нацбезопасности республики Таджикистан были эвакуированы и доставлены в Душанбе 10 человек — шесть российских туристов, два члена экипажа разбившегося вертолета и два сотрудника туристической компании "Памир-Пик"", — сообщило издание "Азия-Плюс" со ссылкой на Юсуфи.

"Все эвакуированные на данный момент находятся под наблюдением врачей", — уточнила представитель КЧС.

По ее словам, на данный момент спасатели ведомства совместно с сотрудниками пограничных войск планируют мероприятия по транспортировке тела пилота вертолета, совершившего жесткую посадку на высоте более 5000 метров над уровнем моря.

4 августа с целью проведения аварийно-спасательной операции по поиску российских туристов, которые нуждались в помощи, при восхождении на ледник Федченко, был задействован вертолет Ми-8 пограничных войск ГКНБ РТ в составе пяти человек.

Около 12:10 вертолет исчез с радара. Позже выяснилось, что вертолет произвел жесткую посадку на территории ледника Хирсон, в ущелье Абдулкахор Ванджского района ГБАО.

"В результате жёсткой посадки погиб один человек — пилот Сергей Тютин, получили травмы различной степени четыре человека", — сообщило издание.