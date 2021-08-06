По его словам, в операции по оказанию помощи российским туристам было задействовано более 100 человек: сотрудников администрации района, силовых структур, спасателей, а также местные жители.
"Группа спасателей выдвинулась к месту происшествия наземным путем, до которого им предстояло идти несколько суток, но к счастью опытному экипажу вертолета удалось сегодня посадить машину на площадке на леднике Клин и забрать туристов", — уточнил представитель администрации района.
Информацию об эвакуации российских туристов подтвердила местным СМИ начальник пресс-центра комиссии по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны при правительстве Умеда Юсуфи.
"6 августа при помощи вертолета Ми-8 пограничных войск Госкомитета нацбезопасности республики Таджикистан были эвакуированы и доставлены в Душанбе 10 человек — шесть российских туристов, два члена экипажа разбившегося вертолета и два сотрудника туристической компании "Памир-Пик"", — сообщило издание "Азия-Плюс" со ссылкой на Юсуфи.
"Все эвакуированные на данный момент находятся под наблюдением врачей", — уточнила представитель КЧС.
По ее словам, на данный момент спасатели ведомства совместно с сотрудниками пограничных войск планируют мероприятия по транспортировке тела пилота вертолета, совершившего жесткую посадку на высоте более 5000 метров над уровнем моря.
4 августа с целью проведения аварийно-спасательной операции по поиску российских туристов, которые нуждались в помощи, при восхождении на ледник Федченко, был задействован вертолет Ми-8 пограничных войск ГКНБ РТ в составе пяти человек.
Около 12:10 вертолет исчез с радара. Позже выяснилось, что вертолет произвел жесткую посадку на территории ледника Хирсон, в ущелье Абдулкахор Ванджского района ГБАО.
"В результате жёсткой посадки погиб один человек — пилот Сергей Тютин, получили травмы различной степени четыре человека", — сообщило издание.