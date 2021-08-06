S7 получит почти 458 млн руб. для выполнения полетов по 32 маршрутам, включая Благовещенск — Новосибирск, Владивосток — Иркутск, Воронеж — Казань, Екатеринбург — Владивосток, Калининград — Иркутск, Красноярск — Владивосток.

"Уральским авиалиниям" достанется 369 млн руб. на поддержку перевозок по 11 маршрутам (Владивосток — Иркутск, Екатеринбург — Калининград, Ростов-на-Дону — Екатеринбург и др.), Nordwind — 229,2 млн руб. на шесть маршрутов, связывающих Калининград с другими городами РФ.

Также субсидии получат "Аэрофлот" (33,8 млн руб., 3 маршрута), Smartavia (15,8 млн руб., 1 маршрут), Red Wings (12,8 млн руб., 2 маршрута), "Азимут" (8,4 млн руб., 5 маршрутов).

Правительство РФ утвердило постановление о субсидировании рейсов для перевозки семей внутри страны "в целях повышения конкурентоспособности внутреннего туристического продукта" в июле этого года. В бюджете на этот год для реализации постановления выделено 1,3 млрд руб.