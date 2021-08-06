Допуски из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа" и S7, из регионов — "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и AZUR air.

При этом, как отметили в пресс-службе Росавиации, наличие допуска пока не означает право полетов на курорты Египта.

"Решение межведомственной комиссии (при Минтрансе РФ — ИФ) в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах. Разрешение на полеты будет предоставлено после соответствующего решения оперштаба (при правительстве — ИФ)", — пояснили в ведомстве.

Правительство РФ разрешило возобновить с 9 августа прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шести лет. На первом этапе будут выполняться только регулярные рейсы, с частотой до пяти раз в неделю, и только из Москвы. При этом выполнять их будет единолично авиакомпания "Россия". Решение об увеличении числа полетов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая проведет оценку эпидобстановки, сообщали в правительственном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" — на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. До египетских курортов туристы добираются через Каир на автомобилях и автобусах: путь занимает от пяти до восьми часов.