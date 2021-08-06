"В частности, до устранения нарушений для посещения закрыты альпинистские маршруты Домбая, находящиеся на территории заповедника, на вершины Суфруджу, зуб Суфруджу, Белалакая и Малая Белалакая, а также подходные тропы к медвежьей поляне и верхне-суфруджинским ночевкам", — сказал он.

Замдиректора заповедника пояснил, что нарушения связанны с незаконной и самовольной установкой ряда конструкций, вывесок и указателей на маршрутах, одним из туроператоров, осуществляющих услуги по альпинистским восхождениям на вершину Белалакая.

Собеседник агентства пояснил, что туроператор проинформирован о нарушениях и до их устранения посещение маршрутов будет ограничено.