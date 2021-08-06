"По факту гибели альпинистки из Томска в горах Северной Осетии следователями организована процессуальная проверка", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, в четверг при восхождении на гору на перевале Сталь Южный в Алагирском районе Северной Осетии группа из пяти человек попала под камнепад. Альпинистка из Томска получила травму головы. К месту происшествия сразу были направлены спасатели и вертолет МЧС России для эвакуации альпинистки со спасателями и медиком на борту. Пострадавшая альпинистка 1988 г. р. скончалась на месте.