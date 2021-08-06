По сведениям пресс-службы, решение было принято министерством культуры региона. Причина отмены массовых мероприятий — профилактика распространения COVID-19.

"Мы ориентируемся на рекомендации Роспотребнадзора и решили не рисковать, подождать, когда большинство населения пройдет вакцинацию. Все-таки речь идет о жизни и здоровье наших граждан", — цитирует пресс-служба министра культуры области Алексея Бетехтина.

Гастрономический праздник должен был состояться в четвертый раз. Заявки от участников активно поступали в адрес оргкомитета, а места в туристическом лагере раскуплены.

"В связи с непростой ситуацией в этом году мы частично перенесли фестиваль в онлайн — провели конкурс рецептов. Для наших посетителей, которые уже купили путевки, в качестве утешительного приза могу сообщить, что 14 августа вечером состоится обжиг глиняной скульптуры. Это невероятно красивое зрелище, к тому же желающие могут понаблюдать за работой скульптора", — сказал директор заповедника Валерий Волик.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер и условий пожарной безопасности.

Историко-культурный заповедник "Аркаим" создан на месте открытого в 1987 году укрепленного поселения бронзового века. Возраст поселения составляет 4 тыс. лет, поселок был создан по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией. Сформировавшаяся здесь уникальная культура впоследствии получила название синташтинско-аркаимской.