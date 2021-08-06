"Площадь активного горения — 13 га. Площадь, пройденная огнем, — 1100 га", — сказал собеседник агентства.

На сайте республиканского ГУ МЧС сообщается, что для тушения возгорания в республику в пятницу также прибыла аэромобильная группа из Чувашии.

Всего в тушении задействовано более 500 человек и 120 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8, многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 ЧС и два самолета Ил-76 Минобороны.

"Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует", — отметили в МЧС.

Информация о задымлении в заповеднике поступила 3 августа. Сообщалось, что площадь пожара достигала 450 га, но впоследствии выросла до 850 га.

На месте работают сотрудники Главных управлений МЧС России по Республике Мордовия и Нижегородской области, авиация МЧС, Российского федерального ядерного центра, заповедника.

Также Минобороны РФ направило самолет Ил-76 со специальным оборудованием.

Пресс-служба Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) сообщала, что пожар не угрожает ЗАТО Саров. Между тем в Сарове наблюдается задымление из-за направления ветра в сторону города.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 тыс. 162 га.