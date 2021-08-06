"На фестивале в течение двух дней посетителей будут радовать джемами, вареньем, конфитюрами и соусами самых разных рецептов — от классических, знакомым всем с детства, до крайне неожиданных и даже экзотических сочетаний", — говорится в сообщении.

Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы с дегустациями, концерты на открытом воздухе, гастрономическая и сувенирная ярмарки. Впервые будут прочтены гастрономические лекции.

Кроме того, гости смогут посетить главный усадебный дом, поиграть в крокет, посетить театрализованную экскурсию по усадебной кухне.

День варенья проводится в Мураново с 2012 года.