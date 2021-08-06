"Шестой фестиваль вновь проходит в онлайн-формате. Зрителей ждёт и уже знакомый многим чемпионат по скоростному кипячению самоваров, и новинки фестиваля, такие, как пряничный триатлон, соревнование художников граффити и другие. А многочисленные конкурсы и видеоэкскурсии не дадут вам заскучать", — говорится в сообщении.

Накануне, в день открытия фестиваля, зрители вместе с ведущими отправились по следам тульского пряника, главного героя праздничных событий.

Они побывали на самоварной площадке ремесленного двора "Добродей", Московском вокзале Тулы, в Музее международного пряника, культурно-выставочном центре "Л.Н.Т.". В филиале музея-усадьбы "Ясная Поляна" состоялся телемост с одноименной тульской кондитерской фабрикой.

Видеоролики познакомили с ответами пассажиров железных дорог, азами ремесла в музее кондитерского и пряничного дела, пригласили на экскурсию по цехам фабрики "Ясная Поляна".

В пятницу интернет-пользователи вслед за тульским пряником отправились в торгово-развлекательный центр "Макси" и стали свидетелями нового пряничного достижения, которое пополнило Книгу пряничных рекордов.

На этой же площадке прошли веселые состязания: конкурсы "День пряника", "Сладкий боулинг" и "В погоню за пряником", а также пряничная викторина. Музыкальной остановкой этого путешествия стало выступление Академического ансамбля танца Калужской областной филармонии.

В Тульском кремле вместе с ведущим фестиваля зрители побывали около новых арт-объектов памятника оборонного зодчества: археологического окна и осадных дворов, испытав нотки ностальгии по квесту "Поле пряничных чудес", который проходил на этой площадке в рамках фестиваля "День пряника" два года назад. Здесь прошло представление театра Петрушки, состоялся телемост "Ремесленный двор "Добродей" — осадные дворы Тульского кремля".

Зрители побывали на новой самоварной площадке организатора фестиваля — Объединения центров развития культуры, где узнали об интерактивных программах учреждения. В качестве примера — конкурс по сборке самовара, в котором поучаствовали волонтеры фестиваля.

Завершится фестиваль в субботу, 7 августа.

Первое упоминание о тульских пряниках датировано XVII веком. В настоящее время в Туле действует музей пряника, а также открыт ему памятник возле кремля.

Печатные пряники формуются при помощи специальных досок. Формы для знаменитого лакомства испокон века вырезались из дерева лиственных пород, чаще всего из груши, березы, липы. Деревянная форма с рельефно углубленным узором накладывалась на тесто, и на нем отпечатывалось изображение.