По предварительным данным, в детском многопрофильном санатории "Росток" у 11 детей и четырех сотрудников выявлен COVID-19. Заболевших и находившихся в контакте с ними вывезли из учреждения. В настоящее время санаторий закрыт, проводится дезинфекция помещений, говорится в сообщении.

Всего в санатории отдыхали 62 ребенка и работали 33 сотрудника.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям руководства и работников санатория.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в детском оздоровительном лагере "Чайка" в Башкирии

Установлено, что в июле этого года у 45 отдыхающих лагеря и одного сотрудника диагностирован COVID-19. Всего в лагере отдыхали 344 ребенка и работали 47 взрослых сотрудников.