Рейсы будут выполняться раз в неделю — по средам. Время отправления из Петербурга — 11:55, прибытие в Ганновер в 13:25. Общее время в пути составит 2 часа 30 минут. Первый рейс запланирован на 18 августа.

Кроме того, с 19 августа авиакомпания запускает прямые регулярные рейсы из Петербурга во Франкфурт-на-Майне, а с 22 августа — из Петербурга в Штутгарт. Перелеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям соответственно.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Парк компании состоит из 49 воздушных судов Boeing-737, Boeing-777, A330 и A321 и других, маршрутная сеть превышает 200 направлений.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".