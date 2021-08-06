Больше всего перелётов (34%) было совершено в Москву, рост спроса составил более 10%. Вторую строчку рейтинга занял Петербург с долей в 11%.

"По сравнению с предыдущем годом спрос на перелёты в северную столицу вырос почти на 40%. Что касается железнодорожных перевозок, то чаще всего прошедшей весной ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. По этим направлениям оформлено 26%, 11% и 2,6% билетов соответственно", — говорится в сообщении.

Председатель комитета Сергей Корнеев отметил, что в пандемию коронавируса помимо участия в программе туристического кешбэка Петербург также разрабатывает и продвигает новые проекты по повышению привлекательности города.

"Например, очень хорошо заработала наша совместная программа с комитетом по туризму города Москвы "Два города — миллион впечатлений", с помощью которой путешественники могут оценить разнообразие туристских возможностей двух крупнейших и интереснейших городов нашей страны", — цитирует чиновника пресс-служба.

Ранее сообщалось, что, по данным Смольного, за прошлый год средняя продолжительность пребывания туриста в Петербурге увеличилась с трех до семи дней, средний чек вырос с 36,4 тыс. рублей до 37,7 тыс. рублей. В 2020 году город принял 2,9 млн туристов, в том числе 500 тыс. иностранцев, которые приехали до пандемии.