«Следственными органами Следкома РФ по Самарской области в связи с гибелью граждан России в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Турции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении на сайте комитета.

По версии следствия, 2 августа примерно в 18:00 туристический автобус, перевозивший граждан РФ в аэропорт по маршруту Алания-Анталия, попал в ДТП. В результате произошедшего телесные повреждения различной степени тяжести получили 19 жителей Самарской области, еще трое скончались, в том числе несовершеннолетний.

«В настоящее время по уголовному делу подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турции, изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия. Контролируется возвращение граждан в Российскую Федерацию, после этого незамедлительно будет обеспечено проведение необходимых экспертных исследований и процессуальных действий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства», — подчеркнули в следственном комитете.

Всего в автобусе находилось 22 россиянина, все они путешествовали по линии туроператора «Интурист». По данным туроператора, в больнице остаются четверо российских туристов, домой вернулись 13 россиян, еще двое ожидают возвращения в ближайшее время. Все медицинские расходы пострадавших российских туристов, а также иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора. Также страховая компания и туроператор полностью обеспечат репатриацию погибших.