«Гостиницы и хостелы, имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать документы о вакцинации или ПЦР-тесты от своих постояльцев. На туробъекты, которые паспорт иммунизации не получили, это правило не распространяется», — говорится в документе.

В середине июня власти Карелии ввели для отелей и других объектов, у которых 60% и более сотрудников прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в 2021 году, паспорта коллективного иммунитета. Достоверность данных объектов размещения проверяет Минздрав региона. Для предприятий, получивших паспорта, смягчаются ограничения по приему туристов.

Как отмечается в распоряжении, количество гостей за одним столом в кафе, ресторанах и других объектах общественного питания теперь не ограничено. Ранее за одним столом могло сидеть не более пяти человек.

«Для ПЦР- тестов, необходимых для предъявления для различных мероприятий, определен единый период действия – 3 дня», — следует из распоряжения.

Власти Республики Карелия из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса с середины июня постепенно вводили ограничения. С 15 июля отелям и турбазам разрешалось заселять гостей либо с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или справкой о вакцинации, либо со справкой о перенесенной болезни, если с момента выздоровления прошло не более полугода.