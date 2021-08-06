«В связи с традиционной пиковой нагрузкой в летний сезон возможно образование в аэропортах очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации пассажиров. Уважаемые пассажиры, убедительно просим вас прибывать в аэропорты Пулково, Шереметьево и Внуково — не менее чем за 2,5-3 часа до времени вылета», — говорится в сообщении перевозчика.

Отдельно авиакомпания предупреждает пассажиров, планирующих отдых в Египте.

«В связи с введением в аэропортах Египта дополнительных мер, связанных с выполнением требований авиационной безопасности, рекомендуем прибывать в аэропорты за пять часов до вылета рейса», — подчеркивается в сообщении.

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта. Допуски на рейсы получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх начнет выполнять авиакомпания Egypt Air. Прямые рейсы на курорты Египта не выполнялись с ноября 2015 года.