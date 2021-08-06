"Совсем скоро в городском округе Серпухов появится еще один музей — на площади Ленина, в здании напротив дворца молодежи "Дружба". (...) Оценку новому проекту серпуховичи смогут дать уже в День города в сентябре", — говорится в сообщении.

В музее будут представлены предметы быта предпринимателей конца XIX-начала XX века. На прилегающей территории создадут летнюю террасу с кафе. В ближайшее время на объекте запланированы отделочные чистовые работы, после которых к созданию образа музея подключатся дизайнеры и художник-иллюстратор. День города Серпухов отмечается 21 сентября.