Согласно онлайн-табло аэропорта, лайнер направился в Турцию в 14:22 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в пятницу в аэропорту Екатеринбурга был задержан более чем на девять часов регулярный рейс до Антальи авиакомпании Azur Air. Планировалось, что самолет направится в пункт назначения около 12:30 (по расписанию вылет предполагался в 02:55). Причиной задержки рейса, по данным Уральской транспортной прокуратуры, стало позднее прибытие воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

На рейс было зарегистрировано 535 пассажиров, в том числе 120 детей.