Новое оборудование позволит самолетам заходить на посадку, ориентируясь только на данные приборов, в ночное и дневное время при минимальной прямой видимости в 350 метров.

"Благодаря повышенной точности аэропорт возможно использовать для испытательных полетов новых воздушных судов", — отмечается в сообщении.

Навигационный комплекс включает оборудование ближней навигации и радиомаяки, благодаря которым экипажи точно определяют местоположение и сохраняют заданную траекторию для безопасной посадки самолета даже в условиях ограниченной видимости.

Кроме того комплекс обладает повышенными характеристиками безопасности, способен автоматически перейти на резервное питание и автономно функционировать без участия человека, говорится в сообщении.

Комплекс разработан Челябинским радиозаводом "Полет" (концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника").

"Ростех производит широкую линейку аэродромного оборудования, включая системы ближней навигации, отличающиеся высокими характеристиками точности. Новый навигационный комплекс аэропорта Ульяновска соответствует повышенным критериям безопасности, предъявляемым к аэродромам экспериментальной авиации", — приводятся в сообщении слова генерального директора ЧРЗ "Полет" Александра Нестерова.

Аэродром "Ульяновск-Восточный" построен в 1983 году в качестве испытательной базы "Ульяновского авиационного завода" (ныне — АО "Авиастар-СП"). Здесь находится одна из самых длинных в мире взлетно-посадочных полос протяженностью 5 км и шириной 105 метров. В 1999 году аэропорт "Ульяновск-Восточный" сертифицирован как международный, с 2001 года открыт для международных полетов грузовых и пассажирских воздушных судов. На территории, прилегающей к международному аэропорту "Ульяновск-Восточный", в 2009 году образована Портовая особая экономическая зона.