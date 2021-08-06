В субботу через территорию области будет проходить очередной южный циклон. В итоге ночью на юге региона, а днем повсеместно, в том числе в Петербурге, будут идти дожди, местами сильные, в отдельных районах ждут грозу. Ветер будет умеренным.

Ночью в субботу в Петербурге столбик термометра покажет 13-15 градусов тепла, днем — 17-19 градусов. В Ленинградской области температура воздуха ночью будет колебаться между 10-15 градусами тепла, местами опускаясь до 7 градусов. Днем температура составит 16-21 градусов.

В воскресенье циклон сместится на север, но в обоих регионах сохранятся кратковременные дожди и умеренный южный ветер, а температурный фон повысится на 2-4 градуса.