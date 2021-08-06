"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем 7 августа, в течение суток 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных культур.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов воздержаться от выхода в море, отложить походы в горы и лес, на улице держаться подальше от ветхих конструкций и не оставлять машины под деревьями.

Сильные дожди шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район, два человека погибли, один пропал без вести, десятки получили травмы, были подтоплены несколько сотен домов, разрушены дороги и мосты. Затяжные ливни сменила аномальная жара. 4 августа МЧС снова предупредило о надвигающихся сильных ливнях с грозой и градом. Осадки вызвали сель, который повредил объекты монастыря святых Косьмы и Дамиана (Алушта).