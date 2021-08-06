Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. На линии будет эксплуатироваться лайнер A319. Первый рейс запланирован на 8 августа.

Рейсы в Варну были приостановлены в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации.

"Россия" — одна из крупнейших авиакомпаний РФ. В 2020 году компания перевезла 5,7 млн пассажиров (снижение на 51% к 2019 году). "Россия" — четвертая авиакомпания в РФ по пассажиропотоку. Базовыми аэропортами являются петербургский "Пулково" и московский "Шереметьево".

"Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.