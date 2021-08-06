В сравнении с "доковидным" периодом (январь-июль 2019 года) показатель вырос втрое.

Лидерами по объемам перевозок за 7 месяцев года стали авиакомпании S7 Airlines, "Аэрофлот" и "Победа". На своих рейсах в Геленджик они перевезли более 337,4 тыс. пассажиров.

В пятерку популярных направлений вошли: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа.

"Сегодня средняя загрузка каждого рейса в Геленджик составляет около 90%. Рост пассажиропотока, в первую очередь, обусловлен увеличившимся количеством региональных рейсов и перелетов по традиционным для аэропорта направлениям в Москву и Санкт-Петербург. В этом году авиакомпании не только сохранили полетную программу 2020 года, но и расширили свою маршрутную сеть новыми направлениями. Так, в расписании появились рейсы в Новосибирск, Нижний Новгород, Самару, Калугу, Брянск и Пермь. Сегодня аэропорт работает в условиях ограниченной инфраструктуры, однако, в будущем году пассажирам аэропорта будет доступен новый аэровокзальный комплекс", — отметил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко, слова которого приводятся в сообщении.

В период весенне-летнего расписания рейсы из аэропорта Геленджик выполняют 15 авиакомпаний по 16 направлениям.

Аэропорт располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. Его пассажиропоток в прошлом году увеличился на 42% — до 482,15 тыс. человек. В настоящее время аэропорт реализует проект строительства нового аэровокзального комплекса, инвестиции в который оцениваются в 5,4 млрд рублей.

ВТБ и Боллоеву принадлежит по 49,5% в уставном капитале ООО "Аэропорт "Геленджик". Они закрыли сделку по приобретению этого актива у группы "БазЭл аэро" (теперь называется "Аэродинамика") в апреле 2018 года.