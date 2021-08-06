"Горение сухой травянистой растительности локализовано в 23:50 5 августа", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что пожар действовал на расстоянии 1,7 км от лагеря, угроза распространения огня на детское оздоровительное учреждение отсутствовала.

Эвакуированных детей первоначально планировали перевезти в санаторий для дальнейшего отдыха, однако позднее было принято решение отправить их домой.

"Дети доставлены автобусами министерства образования республики в село Акъяр (в 30 км от лагеря — ИФ), где переданы родителям. Жалоб нет", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания травы в Хайбуллинском районе из детского лагеря "Аксарлак", находящегося в 500 метрах, эвакуировали детей и персонал: 72 ребенка и четырех взрослых.