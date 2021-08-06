Эти сертификаты будет необходимо предъявлять на самолетах, поездах, паромах, автобусах в тех случаях, когда речь идет о передвижениях из одной области Италии в другую.

Этот документ также потребуется студентам для посещения занятий в университетах. Указ правительства также предусматривает необходимость вакцинации всего персонала учебных заведений. Итальянским школьникам сертификаты при этом не требуются.

Ранее власти распространили действие Green Pass на бассейны, спортзалы, кино, стадионы, театры. Этот сертификат содержит информацию либо о вакцинации, либо о перенесенном COVID-19 или о сделанном недавно тесте на коронавирус.