В блоге СРЗ сообщается, что подготовка велась больше недели.

"За это время АПЛ "Ленинский Комсомол" была очищена от водорослей и морских отложений, которые успели нарасти за время многолетней стоянки у заводского причала, демонтировали гидроакустический комплекс и кормовой вертикальный стабилизатор корабля для обеспечения остойчивости корабля на стапель-палубе "Свияги", — отмечают на СРЗ.

Дата доковой операции по погрузке в "Свиягу" не раскрывается.

Ранее Центр судоремонта "Звёздочка" завершил работы по подготовке ТПД "Свияга" к постановке в него АПЛ "Ленинский комсомол". На транспортировку субмарины в Кронштадт заложено 10-14 суток.

На сайте Объединённой судостроительной корпорации отмечается, что К-3 станет главным экспонатом музея Военно-морской славы "Остров семи фортов" в Кронштадте.

К-3 "Ленинский комсомол" — первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 "Кит", все последующие лодки серии строились по доработанному проекту 627А. Именное наименование "Ленинский комсомол" унаследовала от одноименной дизельной подводной лодки "М-106" Северного флота, погибшей в одном из боевых походов в 1943 году.

"Ленинский комсомол" была спущена на воду в 1957 году. В 1967 году из-за пожара, возникшего во время боевого дежурства в I и II отсеках, на АПЛ погибли 39 человек. В 1991 лодка была выведена из состава флота.

Энергоотсек К-3 был демонтирован в 2007 году и отправлен на длительное хранение в Сайда-губу. По договору с Росатомом заводом был создан муляж отсека. В настоящее время АПЛ находится на твердом основании в СРЗ "Нерпа

В сентябре 2017 года АПЛ "Ленинский комсомол" была спущена на воду в акватории СРЗ "Нерпа".

Долгое время велись дискуссии о дальнейшей судьбе легендарной подлодки. Сторонники музеификации "Ленинского комсомола" среди вариантов размещения называли Мурманск и Санкт-Петербург.

Член морской коллегии при правительстве РФ, депутат Мурманской облдумы, экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов отмечал, что морская коллегия ведет работу над вопросом музеификации К-3.