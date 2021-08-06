По данным диппредставительства, происшествие случилось еще 26 июля. Сигнал о помощи туристы подали 28 июля.

"26 июля в горах Памира в районе ледника Федченко при восхождении группы российских альпинистов на вершину Сент-Экзюпери один из них, Маслов Александр Сергеевич, сорвался с обрыва. С момента происшествия посольство находится на связи с указанной группой, родственниками российского туриста, представителями турагентства и таджикскими коллегами, задействованными в спасательной операции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски пропавшего альпиниста продолжаются.

Накануне вечером представитель местных органов власти Ванчского района ГБАО сообщил "Интерфаксу", что вылетевший для оказания помощи российским туристам вертолет потерпел крушение в ущелье Дараи Абдулкахор, на место направлены сотрудники районной администрации, силовых структур и спасатели, но пока от них нет информации.

Официальные власти Таджикистана до сих пор не комментировали произошедшее ЧП.

"До места происшествия надо добираться несколько суток" — уточнил источник.

Издание "Азия-Плюс" сообщило, что вертолет МИ-8 таджикских пограничных войск, вылетевший для оказания помощи российским туристам, около полудня 4 августа потерпел крушение вблизи села Пойи Мазор джамоата Рованд Ванджского района ГБАО при посадке на ледник Хирсон.

По сообщению издания, в результате падения вертолета один человек погиб, еще четверо получили ранение.