"Во время открытия будет исполнен официальный гимн выставки, написанный в 2019 году на стихи народного артиста России Ильи Резника. В церемонии примут участие эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального университета, а также шоу-балет и творческие делегации регионов", — говорится в сообщении.

В основе художественной концепции церемонии — путешествие юной героини на бумажном кораблике "Я люблю Дальний Восток" по одиннадцати регионам ДФО.

Также состоятся показательные выступления по кёкусинкай-кан и тхэквондо. Запланированы показательные полеты боевых самолетов над акваторией бухты Аякс , их совершат два Су-35С и два МиГ-31БМ.

Выставку откроет председатель организационного комитета Восточного экономического форума, вице-премьер -полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Восточный экономический форум проводится в шестой раз. И в шестой раз мы вместе с регионами создаем выставку "Улица Дальнего Востока", чтобы показать участникам и гостям ВЭФ, почему мы любим Дальний Восток и верим в него. Благодаря инструментам государственной поддержки — территориям опережающего развития, свободному порту, инфраструктурной поддержке — в регионе заработало более 400 новых предприятий. Более 1,9 трлн рублей пришло в экономику", — приводятся слова Трутнева в сообщении.

В этом году посетителей выставки ждет ряд новшеств в культурной программе выставки. Так, на главной сцене пройдут дни регионов ДФО, в рамках которых будут выступать творческие коллективы, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы. Планируется, что творческая программа будет состоять не только из номеров, отражающих народное искусство региона, но и современных выступлений: цирковое искусство, шоу-номера, авторское исполнение популярных жанров, концерты музыкальных групп регионов.

В день открытия, 2 сентября, выступления подготовит Приморский край. 3 сентября будут представлены Камчатский и Хабаровский края, 4 сентября — Сахалинская область и Республика Саха (Якутия), 5 сентября — Амурская область и Республика Бурятия, 6 сентября — Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область, 7 сентября — Магаданская область и Забайкальский край.

Также планируется создание сквера реликтовых деревьев Дальнего Востока на территории набережной Дальневосточного федерального университета. Участники форума смогут принять участие в высадке порядка ста дальневосточных эндемиков, среди которых магнолия Зибольда, абрикос Маньчжурский, рододендрон Шлиппенбаха, можжевельник и другие. Каждому участнику, который посадит дерево, выдадут сертификат с указанием географической точки дерева.

На выставке будут представлены уникальные особенности 11 регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. Регионы познакомят участников и гостей ВЭФ-2021 с реализованными и перспективными инвестиционными проектами.

Шестой ВЭФ пройдет 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса.