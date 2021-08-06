"На кадрах краснокнижный хищник эффектно запечатлен крупным планом в 4K на беззеркальный фотоаппарат, оборудованный для автоматической съемки. Видео позволило специалистам идентифицировать "новосела", который пополнил список обитающих в России дальневосточных леопардов — самых редких в мире", — сообщила пресс-служба особо охраняемой природной территории.

На видео попал самец в возрасте около полутора лет.

Ему уже присвоен персональный идентификационный номер — Leo 191M. Такие номера есть у каждого взрослого дальневосточного леопарда в нацпарке. С помощью специальной программы ученые проанализировали уникальный узор на шкуре леопарда, чтобы в дальнейшем узнавать хищника.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда". На российских охраняемых территориях в дикой природе обитают более 100 взрослых дальневосточных леопардов.