"По данным туроператора "НТК Интурист", в больнице остаются четверо российских туристов, пострадавших в результате произошедшего 2 августа ДТП в турецкой провинции Анталья. Один из них находится в реанимации, двое были переведены из реанимации в обычную палату. Еще один пострадавший также находится в общей палате. Остальные были выписаны", — говорится в сообщении.

Как уточняется, домой уже вылетели 13 туристов, еще двое должны будут отправиться в Россию в ближайшее время.

"Все медицинские расходы пострадавших российских туристов, а также иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора. Также страховая компания и туроператор полностью обеспечат репатриацию погибших", — говорится в сообщении Ростуризма.

2 августа в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. Туристы путешествовали по линии туроператора "Интурист". В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя – автобус врезался в ограждение на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся.