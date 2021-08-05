Представитель местных органов власти сообщил "Интерфаксу", что ЧП произошло в ущелье Дараи Абдулкахор. На место направлены сотрудники районной администрации, силовых структур и спасатели, но пока от них нет информации.

"До места происшествия надо добираться несколько суток", — уточнил собеседник агентства.

Перед этим издание "Азия-Плюс" со ссылкой на источник сообщило, что вертолет МИ-8 таджикских пограничных войск, 4 августа вылетевший для оказания помощи российским туристам, приблизительно в полдень того же дня потерпел крушение в Ванчском района ГБАО при посадке на ледник Хирсон.

По сообщению издания, в результате падения вертолета один человек погиб, еще четверо получили различные телесные повреждения.