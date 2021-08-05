Так, в помещениях должны быть установлены устройства для обеззараживания воздуха, современные посудомоечные машины с дезинфицирующим эффектом, чтобы исключить ручное мытье. Кроме того, расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 метров, а также обеспечена термометрия посетителей при входе.

При не соблюдении этих требований график работы останется прежним — до 23 часов.

Также по решению оперштаба с 18 до 14 лет снижен возраст спортсменов, которые могут принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе. Количество зрителей на играх профессиональных клубов не должно превышать 500 человек.

При этом отмечается, что в июле в регионе выявлено 5 тыс. 783 случая заражения COVID-19, что в 2 раза превысило заболеваемость в июне.

По состоянию на 5 августа в регионе зарегистрировано 47 тыс. 399 случаев коронавируса, из них 193 — за последние сутки. Всего скончались 1 тыс. 123 человек с подтвержденным диагнозом.