Как говорится в пресс-релизе авиакомпании, чистый убыток в расчете на акцию составил 1,26 евро по сравнению с 3,12 евро годом ранее.

Скорректированный убыток без учета процентных и налоговых выплат (отрицательная EBIT) сократился в минувшем квартале до 952 млн евро с 1,68 млрд евро за тот же период прошлого года.

Квартальная выручка повысилась на 70%, до 3,21 млрд евро.

Объем провозных емкостей во втором квартале составил 29% от докризисных уровней, отмечает Lufthansa.

Согласно прогнозу компании, в третьем квартале провозные емкости достигнут 50% от докризисных уровней. Lufthansa также рассчитывает зафиксировать прибыль без учета процентных и налоговых выплат в текущем квартале.

Кроме того, авиакомпания подтвердила прогноз, согласно которому в текущем году ее провозные емкости составят порядка 40% от уровня 2019 года.

"Lufthansa по-прежнему ожидает увеличения общей выручки и сокращения скорректированной отрицательной EBIT в 2021 году", — говорится в пресс-релизе.

В компании полагают, что восстановление рынка авиаперевозок будет продолжаться до конца текущего года благодаря открытию более дальних направлений и увеличению числа деловых поездок.

"Показатели Lufthansa в 2021 году по-прежнему зависят от ситуации с пандемией, которая оказывает значительное прямое влияние на деловую среду", — отмечает компания.