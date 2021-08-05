Как говорится в пресс-релизе авиакомпании, чистый убыток в расчете на акцию составил 1,26 евро по сравнению с 3,12 евро годом ранее.
Скорректированный убыток без учета процентных и налоговых выплат (отрицательная EBIT) сократился в минувшем квартале до 952 млн евро с 1,68 млрд евро за тот же период прошлого года.
Квартальная выручка повысилась на 70%, до 3,21 млрд евро.
Объем провозных емкостей во втором квартале составил 29% от докризисных уровней, отмечает Lufthansa.
Согласно прогнозу компании, в третьем квартале провозные емкости достигнут 50% от докризисных уровней. Lufthansa также рассчитывает зафиксировать прибыль без учета процентных и налоговых выплат в текущем квартале.
Кроме того, авиакомпания подтвердила прогноз, согласно которому в текущем году ее провозные емкости составят порядка 40% от уровня 2019 года.
"Lufthansa по-прежнему ожидает увеличения общей выручки и сокращения скорректированной отрицательной EBIT в 2021 году", — говорится в пресс-релизе.
В компании полагают, что восстановление рынка авиаперевозок будет продолжаться до конца текущего года благодаря открытию более дальних направлений и увеличению числа деловых поездок.
"Показатели Lufthansa в 2021 году по-прежнему зависят от ситуации с пандемией, которая оказывает значительное прямое влияние на деловую среду", — отмечает компания.