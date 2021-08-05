Ограничения на острове Закинф и на западе Крита будут действовать с пятницы по 13 августа.

Речь идет о ночном комендантском часе — с 1:00 до 6:00, а также полном запрете на музыку в барах, клубах и кафе, чтобы избежать массового скопления людей в этих заведениях.

Запрещены также вечеринки и любые собрания группами более 20 человек. За нарушение этого ограничения может грозить штраф до 200 тыс. евро.

Согласно данным греческих властей, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом на Закинфе выросла на 69%, в городе Ханья на Крите — на 54%.

Накануне в Греции выявили 2,8 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число случаев коронавируса за время пандемии в этой стране достигло 503 тыс.