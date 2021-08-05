Соответствующий проект был представлен на заседании Художественного совета города Рязани творческим коллективом во главе с архитектором Сергеем Козыревым.

"Собаке Качалова" — известное стихотворение Сергея Есенина. По замыслу авторов, скульптура может стать новой достопримечательностью Рязани, "талисманом счастья".

"Ее посещение для того, чтобы подержать добродушного пса за лапу, даст начало хорошей городской традиции", — отмечает пресс-служба.

Участники совета обсудили замысел композиции, постамент, возможные другие атрибуты, символизирующие театр, стихотворение, творчество Есенина. Возможное место установки композиции — Аллея Есенина.

Работы по изготовлению скульптуры планируется провести за внебюджетные средства.