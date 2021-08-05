"В ближайшие 10 лет мы инвестируем в развитие курорта "Красная поляна" 46 млрд рублей, как в горнолыжную составляющую, так и отели и создание дополнительных сервисов. В частности, уже в следующем году на территории курорта запланировано строительство медицинского центра площадью 10 тыс. кв. м", — сообщил Круковский.

Он напомнил, что в июне этого года на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) компания подписала соглашение о намерениях в сфере инвестиций с администрацией Краснодарского края о создании в горах клубного поселка "Шале 1032". Общий объем инвестиций в проект составит 3,7 млрд рублей. Инфраструктура поселка будет состоять из 23 шале и клубного дома, расположенных на территории 11,6 га.

"Планируется запуск еще как минимум двух новых отелей и запуск комплекса апартаментов "Зеленая резиденция" на 800 номеров на уровне 540 метров и большим конференц-залом на 2 тыс. человек", — добавил руководитель.

Строительство будет вестись как за счет собственных, так и заемных средств. Конкретная пропорция будет определяться для каждого отдельного проекта, уточнил Круковский.

Срок окупаемости составит около 10 лет.

"Наши проекты с небыстрым сроком окупаемости, но они создают трафик, который комплексно влияет на весь регион. Сейчас российские туристы каждый год увозят за рубеж $35 млрд, отчасти потому, что в России нет соответствующей инфраструктуры. Если продолжать развивать инфраструктуру для внутреннего туризма, можно половину этого трафика вернуть. Фактически это импорт туристических услуг, а у нас везде идет импортозамещение. Давайте тоже заменим турецкие отели на сочинские", — сказал Круковский.

Он подчеркнул, что компания в настоящее время рассматривает курортные территории по всей стране. "На ПМЭФ у нас были подписаны соглашения о строительстве курорта в Ялте "Ялта-парк" по аналогии с "Сочи-парком". "Краснодар-парк" — будет территория аналогичная под Краснодаром. Планы развития есть, и не только на территории края. Это самые ближайшие проекты", — отметил он

"Курорт Красная поляна" (прежнее название — "Горки Город") был открыт в преддверии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и в настоящее время включает четыре отеля категории 5* и пять отелей категории 4*, а также комплекс апартаментов и таунхаусов. Общий номерной фонд превышает 2,8 тыс.

В 2015 году Сбербанк продал его компании "Курорт плюс", которую связывают с экс-министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым. Сумма сделки составила 35 млрд рублей.

Как сообщалось, в ближайшие годы НАО "Красная поляна" инвестирует 35 млрд рублей в строительство горного экокурорта "Лагонаки" в Адыгее.